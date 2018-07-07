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"F.Bahçe Ospina'da mutlu sona yakın"

Volkan'ın tartışılan performansı sonrası kaleci arayan Fenerbahçe, Kolombiya'nın, Dünya Kupası'na vedasının ardından temasları hızlandırdı. Comolli, yakın ilişkide olduğu Arsenal'la görüşüyor.

Kaynak: Vatan
'F.Bahçe Ospina'da mutlu sona yakın'
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07 Temmuz 2018 08:43
Fenerbahçe'nin son 2 sezondur kaleyi teslim etmek için hayalini kurduğu David Ospina'da mutlu sona çok yaklaşıldı.

Uzun yıllardır F.Bahçe kalesini koruyan kaptan Volkan Demirel'in tartışılan performansı 1 numaralı file bekçisi konusunda F.Bahçe'yi arayışa itti.

Fenerbahçe'de ismi hiç gündemden düşmeyen Ospina için Arsenal'la aylar öncesinde kurulan temasları yeni yönetim de devam ettirdi.

2019'da kontratı bitecek kalecinin Kolombiya ile Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından düğmeye basılmıştı.

İngiliz kulübü ile yakın ilişkileri olan Fransız sportif direktör Damien Comolli mali sorunları aşmaya çalışıyor. 29 yaşındaki isme 3 senelik mukavele öneren Comolli, kalesini uzun yıllar başarılı file bekçisine emanet etmek istiyor.



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