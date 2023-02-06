F.Bahçe'nin yardım kampanyasında malzemeler toplanıyor

Fenerbahçe Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında malzemeler toplanmaya başlandı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, AFAD ihtiyaç listesinde bulunan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemeleri Ülker Stadı'nda belirlenen alana bıraktı.



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulüp olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." diyen Kızılhan, "Hepimize geçmiş olsun. Sabah saatlerinde kriz masasını oluşturduk. Üyelerimizle, derneklerimizle çalışanlarımızla, sporcularımızla irtibata geçmeye çalıştık. Hem kendileri hem de ailelerinin hakkında son durumu öğrendik. Bölgedeki spor kulüpleriyle de irtibata geçmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiklerimizin başkanları ve yöneticileriyle görüştük, her zaman yanlarında olduğumuzun bilgisini kendileriyle paylaştık. Destek kampanyası başladı. Sosyal medya hesaplarımızdan bu konu hakkında detayları kısa bir süre önce paylaştık. AFAD'ın ihtiyaç listesine göre oluşturulacak tüm desteklerin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde belirlenen lokasyona getirilmesini rica ediyoruz. Ondan sonra toplu bir halde deprem bölgesine bu desteği ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli taraftarlardan, üyelerden maddi destek için çok sayıda mesaj aldıklarını vurgulayan Kızılhan, "Hepsinden rica ediyorum AFAD'ın resmi olarak bizlere göstermiş olduğu yolda ilerlememiz bizler için en uygun olanıdır. Kan bağışı şeklinde destekler hakkında da çok sayıda mesaj alıyoruz. Bu konuda da Kızılay'ın resmi açıklamalarını hep birlikte takip edelim ve hep birlikte Kızılay'ın açıklamalarına göre hareket edelim. Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız. Her konuda desteğe hazırız. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Altay Bayındır ise ülkenin acı bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:



"Çok üzgünüz. Çok kötü bir sabaha uyandık. Kamptaydık, bu akşam maçımız vardı, ertelendi. Volkan (Demirel) ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Bizler dışarıdan takip ediyoruz haberleri. Tanıdığımız insanlar var orada, göçük altından çıkanlar oldu. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor. Zaten bugün gerekli paylaşımları da sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Dışarıda kalan halkımız soğuk havayla da mücadele ediyor. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."





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