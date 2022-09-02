F.Bahçe'nin rakibinden 40M€'luk transfer!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, önemli iki transfere imza attı.



Fransız ekibi, Nice forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Amine Gouiri'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık kontrat imzalandı.



Rennes, transferin son gününde Gouiri dışında bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Bruno Genesio'nun ekibi, Lens'ten 20 yaşındaki sağ stoper Christian Wooh'u 10 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.



86 MİLYON EURO'LUK ÖDEME



Rennes, bu transfer döneminde toplam 86 milyon euro'luk bir harcama yaparken, futbolcu satışlarından ise 65 milyon euro kazandı.



NICE DE RENNES'TEN ALDI



Öte yandan Gouiri'yi Rennes'e gönderen Nice de, Rennes'in 28 yaşındaki forveti Gaetan Laborde'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ