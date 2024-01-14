F.Bahçe'nin golünde 'yarı otomatik ofsayt sistemi' çalıştı

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 23. dakikasında yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi.
23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti.
Pozisyonda DUsan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.
23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti.
Pozisyonda DUsan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.