F.Bahçe'nin golünde 'yarı otomatik ofsayt sistemi' çalıştı

Fenerbahçe, Szymanski ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. Yarı otomatik ofsayt sistemiyle de ofsayt kararı onaylandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
F.Bahçe'nin golünde 'yarı otomatik ofsayt sistemi' çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 19:29
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 23. dakikasında yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti.

Pozisyonda DUsan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery