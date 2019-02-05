Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Juan Mata ve Mesut Özil'i istediği haberlerini, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında Fatih Altaylı değerlendirdi.Fatih Altaylı, Mesut ÖZil iddialarıyla ilgili yaptığı yorumda "Mesut Özil, Arsenal'den 10 haftada 3,5 milyon pound alıyor. Türkiye Ligi kaç hafta? 34 haftada yaklaşık 15 milyon Euro eder. Bu transferler olur, neden olmasın, TÜPRAŞ'ı sponsor eder olmayacak hiçbir şey yok ama alıp ne yapacak? Alırsa UEFA'ya gidemez. Akhisarspor'u yenmek için 15 milyon Euro'luk adama mı ihtiyacı var? Bild'de çıkan manşet: 'Türkiye'nin en eski kulübünde birindeki sert düşüş' Böyle haber olmak iyi bir şey mi? Geçen Fenerbahçe'de de vardı böyle bir haber. Mesele böyle haber olmamak." ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında konuşan Fatih Altaylı, "Ali Koç, bir kulüpte kültür yaratmaya en müsait başkan adayıydı. Ali Koç hakkında olumsuz konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Yaptıklarına bakarsak 'Acaba mı?' demeye başladım. O kültürü getirememe ihtimalinin büyüdüğünü görüyorum. Bu Arap şeyhi, Rus oligark üslubuyla takım kurmak Türkiye'de kimsenin altından kalkabileceği bir iş değil. Hele hele Türkiye'deki gelirlerle." dedi.Pahalı transferlerin Türkiye şartlarına uygun olmadığını belirten Altaylı, "Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de statlar dolu, hepsi bizim 15-20 katı fiyatlarla. Bu ekonomiyle Mesut Özil, Juan Mata'ları getirmeye kalkarsan çok kötü patlarsın. Çünkü bu gelirlerle Avrupa'da her sene yarı final, final oynaman gerekir kapatman için. Mata'yı gözü karartıp getirirsin sonra kulüp Avrupa'ya 20 sene gidemez, burada kum havuzunda Mata'larla oynarsın. Ayrıca Juan Mata, Avrupa vitrininde olmayan bir kulübe gelmek ister mi? Mesut Türkiye'de bırakmak isteyebilir ama o bugün müdür bilemem. Keşke alsalar. Biz seyretmeyi severiz" dedi.