Maurizio Gherardini, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda açıklamalarda bulundu.Sarı-lacivertli kulüpte 2014 yılında göreve gelen İtalyan basketbol adamı, bu sezonun kendileri için daha da zor olduğunu vurgulayarak, "Bu sene de Avrupa Ligi'nde hedefimiz yine finale kalmak. Geçen sezon gerçekten de zordu. Rekabet ve heyecan vardı. Bizimle beraber 15 takımın da hedefi aynıydı. Son şampiyon olunca herkes size karşı farklı oynuyor ve sizi yenmek istiyorlar. Böyle olunca işimiz daha da zorlaşıyor." dedi.Bu sezon Dörtlü Final'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağını hatırlatan Gherardini, "Aslında Dörtlü Final'in nerede olduğu çok önemli değil. Bir şekilde motive olursunuz. Herkes orada olmak istiyor. Fenerbahçe'de göreve başladığımda uzun zamandır Türk takımları bu seviyeye gelememişti. Bu yolda kulüp, seyirciler, herkes inanılmaz emek gösterdi. Çok destek oldu herkes ve 3 sene üst üste Dörtlü Final'e katılmayı başardık. Çok kolay bir şey de değil bu. Her zaman bir motivasyon kaynağı olması gerekiyor. Bunun için de herkesin yüzde 100'ünü değil yüzde 101'ini vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Tecrübeli genel menajer, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'i övdü.Sırp başantrenörle 20 yılı aşkın süredir dostluklarının sürdüğünü aktaran Gherardini, şöyle konuştu:"Obradovic'le ilk tecrübemiz İtalya'da Benetton'da olmuştu. Basketboldaki başarısı dışında basketbol tutkusu da inanılmaz bir insan. Sürekli basketbolu düşünüyor, onu yaşıyor ve kazanmak istiyor. Hiçbir zaman motivasyonunu kaybetmiyor. Bu da onu özel yapan özelliklerinden birisidir. Hem oyuncu hem de antrenör olarak üst seviyede olan nadir insanlar vardır. Dünya şampiyonu olmuş bir insan, oyuncuları çok iyi biliyor, soyunma odasını çok iyi biliyor. Onunla en büyük şansımız, her gün saatlerce basketbol konuşabiliyoruz. Ofiste birkaç saat konuşabiliyoruz, akşam yemekte konuşuyoruz. Hiç bitmeyen bir basketbol sohbeti var aramızda. Bu paylaşımlar çok güzel oluyor. Obradovic, dışarıdan çok agresif gözükse de çok tatlı ve mütevazı bir insandır."Kendi odasında Obradovic'le basketbol konuştukları gizli bir bölümün olduğunu neşeli bir şekilde gösteren İtalyan genel menajer, "Duvarın içinde bir basketbol tahtamız var, gizli. Burada bazı fikirler oluşturmaya başladık. Bu tahtanın önünde basketbol tartışıyoruz. 'Bunu neden yapıyoruz, bunu neden yapmıyoruz.' şeklinde. Bizim sırrımız bu, paylaşmak." diyerek düşüncelerini belirtti.Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'nin geçen sezon elde ettiği Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan Ekpe Udoh'un tekrar takıma dönme ihtimali üzerine de açıklamalarda bulundu.Sarı-lacivertli taraftarların, sezon başında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'a transfer olan ancak yeterli süre alamayan Udoh'u tekrar takımda görme isteğinin sorulması üzerine Gherardini, "Aslında hiçbir oyuncuya kapıları kapatmamak gerekir. Profesyonel kulüplerde iyi oyuncuların gelmesini istiyorsak böyle olmalı. Udoh için köprünün altından çok su akması lazım. Udoh, çok iyi bir oyuncu. Gidenlerin hepsiyle ilişkilerimiz devam ediyor. Bogdanovic, All-Star organizasyonunda MVP seçildi. Gurur duyduk. Ne kadar güzel oyuncuları kadronuza katarsanız ve sizden ayrıldıktan sonra bile onlarla iletişime devam ederseniz, ne kadar büyük bir kulüp olduğunuzu göstermiş olursunuz." cevabını verdi.Yapılan transferlerde başrol oynayan 62 yaşındaki basketbol adamı, "Aslında oyuncuları getirmek zor değil ama ayrılma süreçleri zor oluyor. Orada duygusallık giriyor işin içine. Kulüp için en iyi karar neyse onu vermemiz gerekiyor. Şu ana kadar bakarsak Melih Mahmutoğlu dışında bütün takım değişti. Gidenler çok iyi oyunculardı, çok iyi karakterlerdi ama önemli olan kulüp için iyi olanların burada olması. Biz de duygusal olmadan karar vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Gherardini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendilerine büyük destek verdiğini ve başarının böyle geldiğini dile getirdi.Başkan Yıldırım'la çok iyi bir ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Gherardini, şunları kaydetti:"Dil problemimiz olsa da çok iyi anlaşıyoruz. Geldiğim günden beri basketbola büyük destek veriyor. Her şeyimizi dinliyor ve ne istesek yapıyor. Bir akşam yemeğe gitmiştik gelecek ile ilgili konuşmak için ve benim yüzüm gülmüyordu. Bana 'Neden yüzün gülmüyor?' diye sordu. 'Kadroda çok değişiklik yapılması gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz?' dedim. Bana 'Hiç merak etme, istediğiniz her şeyi yapmanıza ben destek olacağım.' dedi ve gerçekten de destek oldu. Bir örnek daha var. En kötü ve en hassas olduğumuz dönemde Obradovic'i, teknik ekibi ve beni topladı, 'Hepinizin kontratını uzatmak istiyorum.' dedi. Genelde başarısız sonuçlarda böyle şeyler olmaz, bize güvendiğini gösterdi. Bu, çok özel bir şeydi."Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Gherardini, NBA'ye giden genç Avrupalı oyuncuların Avrupa basketbolu için büyük bir kayıp olduğunu savundu.Avrupa'dan çok iyi oyuncular yetiştiğini ancak onları elde tutamadıklarını anlatan İtalyan genel menajer, "Kesinlikle Avrupa için çok büyük kayıplar. Sadece Avrupa Ligi için de değil. NBA ve Avrupa arasındaki fark büyümeye başladı. Altyapıda da zorluklar yaşıyoruz, bu yüzden oyuncular yetişiyor ve elimizden gidiyor. Tabii ki gençlerin hayalleri var ve buna engel olmuyoruz. Aslında bir sistem olmalı. Avrupa'da kalmalılar biraz daha ve buraya katkı verip gitmeliler." değerlendirmesinde bulundu.Türk basketbolcular hakkında da konuşan Gherardini, "Türkiye bir basketbol ülkesi ve çok yetenekli oyuncular var. Önemli olan bu yetenekleri nasıl geliştirdiğimiz. Genç oyuncuların özverili olması ve işlerini ciddiye almaları gerekiyor. Çok yetenekli oyuncular var ve gelişmeye açık olduklarına inanıyorum. Bir de Türk oyuncuların yurt dışına çıkmaktan korkmamaları gerekiyor. Değişik pazarlar, farklı ligler... Baskı altında oynarlarsa daha fazla gelişme şansı bulurlar." diye konuştu.Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Ligi yönetimi arasındaki fikstür krizine de değinen Gherardini, "Ortak bir vizyon ve tablo olmalı ama bu yolda ilerleyemiyoruz. Böyle olsaydı çok daha güzel olurdu. Hassas bir konu benim adıma, konuşmak çok da doğru değil ama üzücü. Milli takım arası var, NBA ve Avrupa Ligi'nden oyuncular gelemiyor. Basketbol adına, takımların başarısı adına bir eksiklik. Tekrardan değerlendirilip karar verilmesi gereken bir konu." diyerek sözlerini tamamladı.