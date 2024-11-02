F.Bahçe'den tapusunu alıyorlar!

Bragantino, Fenerbahçe'den opsiyonla kiraladığı Lincoln'un bonservisini alıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Twitter
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F.Bahçe'den tapusunu alıyorlar!
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02 Kasım 2024 15:13
Son güncelleme 02 Kasım 2024 15:36
Fenerbahçe'den geçen sezon devre arasında kendi ülkesinin takımlarından Bragantino'ya kiralanan 25 yaşındaki oyuncu Lincoln Henrique, Brezilya'da gösterdiği performansla göz doldurdu.

Bragantino yönetimi de 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona erecek olan Lincoln'ün 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu 6 milyon euronun %15'lik dilimi ise oyuncunun eski kulübü Santa Clara'ya gidecek.
 
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