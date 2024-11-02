F.Bahçe'den tapusunu alıyorlar!

Fenerbahçe'den geçen sezon devre arasında kendi ülkesinin takımlarından Bragantino'ya kiralanan 25 yaşındaki oyuncu Lincoln Henrique, Brezilya'da gösterdiği performansla göz doldurdu.
Bragantino yönetimi de 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona erecek olan Lincoln'ün 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu 6 milyon euronun %15'lik dilimi ise oyuncunun eski kulübü Santa Clara'ya gidecek.
Bragantino yönetimi de 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona erecek olan Lincoln'ün 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu 6 milyon euronun %15'lik dilimi ise oyuncunun eski kulübü Santa Clara'ya gidecek.