F.Bahçe'den coğrafi keşifler; Afrika'dan 17 oyuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapı için Afrika'da çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'a geçtiğimiz günlerde getirilen 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya'dan 6, Fildişi Sahili'nden de 3 genç futbolcu daha İstanbul'a gelecek.



ÜÇ KİŞİLİK SCOUT EKİBİ TARADI



Sarı lacivertli kulübün alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç'ın görevlendirdiği 3 kişilik scout ekibinin Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Nijerya ve Fildişi Sahili'nde düzenlediği akademi taramaları ve akademiler arası turnuva maçlarında beğenip İstanbul'a davet edilen yaşları 16-18 arasındaki genç yıldız adayları bölüm bölüm Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne gelerek deneme antrenmanları ve maçlarına katılmaya başladı. İlk etapta Gambiya'dan gelen 8 futbolcu deneniyor.



KALECİ, ÖN LİBERO VE FORVET BEĞENİLDİ



Edinilen bilgiye göre akademi turnuvasında beğenilen 8 futbolcu içinde özellikle kaleci, ön libero oynayan genç oyuncu ve bir de forvet şimdiye kadar geçer not almış durumda. Gambiya'dan gelen 8 genç futbolcunun deneme süreleri tamamlandıktan sonra Nijerya'dan seçilen 6 futbolcu Dereağzı Tesisleri'ndeki 15 gün boyunca denenecek. Nijerya ekibi gittikten sonra da bu kez Fildişi Sahili'nden 3 genç oyuncu gelecek. Alt yapı antrenörleri tarafından titizlikle yürütülen genç Afrikalı futbolcuları tarama projesinin genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.









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