F.Bahçe'de Tisserand kıymete bindi

gönderilmek istenenkurtarıcı oldu. Sarı lacivertli takımda satılması planlanan ancak Kim Min-Jae'nin ayrılmasının ardından teknik heyet tarafından UEFA listesine eklenen Tisserand, Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla Dinamo Kiev karşısında adeta can simidi oldu,45 dakikalık performansıyla göz dolduran Demokratik Kongolu stoper savunma aksiyonlarında kusursuza yakın bir performans sergiledi.Kasığında ağrıları olan Serdar Aziz, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında da forma giyemeyecek. Bu nedenle rövanşta da Tisserand, Attila Szalai'nin stoperdeki partneri olacak. Udinese'nin transfer etmek istediği Tisserand'ın da alternatif olarak kadroda tutulması gündemde.En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Serdar Aziz, Süper Lig'in ilk 3 haftasını kaçıracak. Ayrıca Kiev rövanşı ile Fenerbahçe yoluna devam ederse Devler Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off maçlarında da görev alamayacak.