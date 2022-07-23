F.Bahçe'de Tisserand kıymete bindi

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Marcel Tisserand kurtarıcı oldu. Sarı lacivertli takımda satılması planlanan ancak Kim Min-Jae'nin ayrılmasının ardından teknik heyet tarafından UEFA listesine eklenen Tisserand, Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla Dinamo Kiev karşısında adeta can simidi oldu,
45 dakikalık performansıyla göz dolduran Demokratik Kongolu stoper savunma aksiyonlarında kusursuza yakın bir performans sergiledi.
SATIŞ PLANI ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI
Kasığında ağrıları olan Serdar Aziz, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında da forma giyemeyecek. Bu nedenle rövanşta da Tisserand, Attila Szalai'nin stoperdeki partneri olacak. Udinese'nin transfer etmek istediği Tisserand'ın da alternatif olarak kadroda tutulması gündemde.
SERDAR AZİZ 8 MAÇ KAÇIRACAK
En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Serdar Aziz, Süper Lig'in ilk 3 haftasını kaçıracak. Ayrıca Kiev rövanşı ile Fenerbahçe yoluna devam ederse Devler Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off maçlarında da görev alamayacak.
45 dakikalık performansıyla göz dolduran Demokratik Kongolu stoper savunma aksiyonlarında kusursuza yakın bir performans sergiledi.
SATIŞ PLANI ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI
Kasığında ağrıları olan Serdar Aziz, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında da forma giyemeyecek. Bu nedenle rövanşta da Tisserand, Attila Szalai'nin stoperdeki partneri olacak. Udinese'nin transfer etmek istediği Tisserand'ın da alternatif olarak kadroda tutulması gündemde.
SERDAR AZİZ 8 MAÇ KAÇIRACAK
En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Serdar Aziz, Süper Lig'in ilk 3 haftasını kaçıracak. Ayrıca Kiev rövanşı ile Fenerbahçe yoluna devam ederse Devler Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off maçlarında da görev alamayacak.