F.Bahçe'de Oosterwolde var, sorun yok

Fenerbahçe'de sol stoper Luan Peres'in sahalara geri dönüşünün 3-4 ay sürecek olması nedeniyle onun görevleri de Jayden Oosterwolde'ye geçecek.

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F.Bahçe'de Oosterwolde var, sorun yok
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08 Eylül 2023 07:25
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansını yükselten isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Jorge Jesus döneminde şans bulamayan Hollandalı genç sol bek, Kartal'ın takımın başına geçmesiyle formayı aldı.

Dizindeki eski sakatlığı tekrarlayan Luan Peres'in ameliyat olması durumunda yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Peres'in sakatlığı, Emir Ortakaya'nın da kiralık gitmesi nedeniyle stoper bölgesinde sıkıntıya yol açacak.

İsmail Kartal bu durumda sol stoper pozisyonunda Oosterwolde'ye görev verecek. 

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