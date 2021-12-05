F.Bahçe - Ç. Rizespor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizepsor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk 145 dakikayı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Ben ilk yarıdan keyif aldım. Puan olarak geride kalmasına rağmen Galatasaray ile Beşiktaş'ın coşkusunda ben bugüne kadar problem görmedim, oyununda gördüm. Taraftara açılınca da destek fazlalaştı. Fenerbahçe eski, klasik, oyuna iyi başlama dönemine geri döndü. Fenerbahçe'yi ilk 15-20 dakika beğendim. Rizespor ligin dibine demir attı ama onlar da Kadıköy'e 3 puan parolasıyla gelmişler. Aminu ile kaçırdılar 0-0'ken, Szalai çizgiden çıkardı. Gol olsa dengeler değişirdi. Sonra Fenerbahçe moral bozmadan devam etti. Rizespor ilk yarının son 10 dakikasında yine etkili oldu. Fenerbahçe'nin hücum kalitesini beğendim. Berisha gezgin bir forvet. Serdar ile Berisha arasında oyunu etkileme farkı var. Fenerbahçe'de aksayan tek oyuncu var, o da Osayi. Birkaç haftadır oynamıyordu. Tek artısı da Fabiano. O da ligin en hızlılarından biri. Sağda Ferdi iyi. Crespo'yu beğendim. Gustavo'nun temposunu beğendim. Öndeki 3 oyuncu da iyi. Mesut'un bireysel kuvveti gelişiyor. Omuz omuza pozisyonlarda Real Madrid'de bile bu kadar diri değildi. Artık daha temaslı oynuyor ve mağlup olmuyor.



ÖNDER ÖZEN



İki takım arasındaki güç farkı görünüyor. Kalite farkından söz edebiliriz. Ancak bunun tam anlamıyla sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Fenerbahçe, lig sonuncusuna karşı çok fazla tedbirli oynuyor. Bu kadar tedbir gerekir mi? Yoksa daha baskılı bir oyun daha mı akılcı olur? Birazık seyirciyi de tatmin eden bir oyun olmalı. Ne gördük? Fenerbahçe'nin hazırlanış olarak güzel bir golü, 2,5 da pozisyonu var. Bir tane de Rizespor'a tesaüfen verilmiş pozisyon var. Averaj hesaplamak doğru değil ama hazır lig sonuncusunu yakalamışsınız, farklı kazanmak da bir havadır.



METİN TEKİN



Fenerbahçe daha görkemli oyun riski alabilir. Ancak lig enteresan bir yere geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçmek gibi bir durum da başladı. Bence ikincilik yarışı başladı. Futbol artık sadece kazanmak değil, görsel olarak keyif vererek de kazanmak önemli. Kadıköy'de lig sonuncusuna karşı şov olmalı.



ERMAN TOROĞLU



45 dakikayı seyrettiğimde, pilot kameraya geçtiğinde görüntü, iki takımı da bir arada görmedim. Pilot kamerada 21 kişiyi hiç görmedim, maçın kalitesini anlayın. Bu kadar kötü bir Süper Lig maçı nadir görülür. Fenerbahçe, güzel bir gol attı. Szalai'yi, Pelkas'ı neden kesti hoca anlayamadım. Kadrodan pek anlamıyor gibi geliyor bana. Ben Pereira'nın 4-5 antrenmanını izlesem, ne istediğini anlarım. Bu teknik direktör, takımı ısıtamadı. Bu teknik direktöre, futbolcular güvenmiyorlar. Oynayanlar da kulübede oturanlar da güvenmiyor.



GÜNTEKİN ONAY



Fenerbahçe istekli, coşkulu, arzulu başladı. Golden sonra o coşku azaldı sanki. 1-0 devam ettiği sürece Fenerbahçe tedirgin olacak, Rizespor ise cesaretlenecektir. Fenerbahçe adına ilk yarıdaki en etkili oyuncu Diego Rossi.



VOLKAN DEMİREL



Golden sonra skoru koruma isteği oluştu Fenerbahçe adına. Kazanılması gereken maç. 1-0'dan sonra kaçan 2 net pozisyon var. Bunların atılması lazım. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendirmesi ve gol atması gerekiyor. İkinci yarıda değişiklik olabilir. Aynı 11'le başlar. Belki Crespo yerine 60-65 gibi değişiklik olabilir. Sosa oyuna girebilir.



Fenerbahçe'nin ilk yarıda göze çarpan tek oyuncusu Diego Rossi'ydi.



FEYYAZ UÇAR



Rizespor'un forvetli etkili değil. 4 gol atmış Dokovic, 2 golü penaltıdan. Sonra 2 gollü Pohjanpalo. Fenerbahçe'nin ne olursa olsun ikinciyi bulması lazım.



TUGAY KERİMOĞLU



İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin istediği gibi geçti. Fenerbahçe Ferdi ve Rossi'nin kanadını kullanmak istiyor. Rizespor etkili oynadı diyemem, çünkü sadece 1 pozisyonları vardı.



TÜMER METİN



Yine değişik bir kadro, yine dokunmuş Pereira kadroya. Mevcut kadronun en iyisi mi, bana kalırsa yine değil. Kenardaki oyunculara bakılırsa daha iyi kadro çıkar. Buna rağmen iyi oynadı Fenerbahçe. Rizespor'un sol tarafı felç olmuş durumda. Cemali muhtemelen akşam yattığı yeri beğenir. Hem Ferdi hem Rossi, zaman zaman Mesut, Rizespor'un sol tarafından çok etkili oldu. Pereira'yı eleştirmekten, tercihlerine yorum yapmaktan yoruldum ama iyi bir 45 dakika olduğunu ifade edelim. Rossi ortayı yaparken Selim Ay ile Holmen, Berisha'ya o kadar uzak ki... Biri yanında durur, bu kadar kolay gol yenmez. Hocaların işi gerçekten çok zor. Zaman zaman kenarda olsam nasıl bir reaksiyon verirdim diye kendimi sorguluyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki görüntüsünü beğendim. Fenerbahçe mi çok iyi, Rizespor mu çok kötü, onu maç sonu değerlendiririz.





İLGİLİ VİDEO