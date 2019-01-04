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F.Bahçe bugün Serdar Aziz için G.Saray'a teklif yapacak!

Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın ardından Ersun Yanal da bizzat menajer Haluk Canatar'ı arayarak Serdar Aziz transferini istedi. Fenerbahçe bugün Galatasaray'a resmi teklif sunacak.

Kaynak: Sporx.com
F.Bahçe bugün Serdar Aziz için G.Saray'a teklif yapacak!
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04 Ocak 2019 10:31
SPORX ÖZEL: Fatih Terim'in kararının ardından Galatasaray ile yolları ayrılan Serdar Aziz için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Fatih Terim'in "Serdar Aziz ile devam etmeyeceğiz" açıklamasının ardından düğmeye basan Fenerbahçe Yönetimi'nde idare menajer Volkan Ballı'nın ardından teknik direktör Ersun Yanal da bizzat oyuncunun menajeri Haluk Canatar'ı arayarak Serdar Aziz'i transfer etmek istediklerini iletti.

Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olan ve bu alacağını tahsil etmeden ayrılmak istemeyen Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinde bu alacaklar da avantaja çevrilecek ve sarı-kırmızılı kulüp ile bu yönde pazarlıklar yapılacak.

Serdar Aziz ile Fatih Terim arasındaki zirvede Serdar Aziz, Terim'e şu sözlerle ile seslenmişti; "Hocam, almış olduğunuz karara saygı duyuyorum. Bu kararın gerekçesini sormak için gelmedim. Bilmeden bir hata işlemişsem de özür dilerim. Üzerimde emekleriniz var. Size ve takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Vedalaşmak istedim, hakkınızı helal edin"



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