F.Bahçe Beko, iç saha maçını Litvanya'da oynayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
F.Bahçe Beko, iç saha maçını Litvanya'da oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 13:08
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta müsabakasında perşembe günü İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek.

Litvanya'nın Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın güvenlik tedbirleri nedeniyle başka bir ülkede oynanacağını belirtmiş ve hem Fenerbahçe Kulübünün hem de THY Avrupa Ligi yetkililerinin kararıyla Litvanya'nın maça ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Sarunas Jasik

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery