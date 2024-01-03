F.Bahçe Beko, iç saha maçını Litvanya'da oynayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta müsabakasında perşembe günü İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek.Litvanya'nın Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın güvenlik tedbirleri nedeniyle başka bir ülkede oynanacağını belirtmiş ve hem Fenerbahçe Kulübünün hem de THY Avrupa Ligi yetkililerinin kararıyla Litvanya'nın maça ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.Sarunas Jasik