Ezgjan Alioski, Jorge Jesus'un gözüne girdi

Fenerbahçe'de Lincoln ve Oosterwolde'nin peş peşe sakatlıkları, sol bekte sıkıntı yaratmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un uzun süredir kadroda düşünmediği Ezgjan Alioski, Kayserispor'a karşı ilk 11'de sahne aldı.Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, hem hücumda hem de savunmada istenilen görüntüyü verdi. Alioski; en son 15 Ocak'ta Gaziantep FK maçına 11'de çıkmıştı. Başarılı futbolcu, son mücadelesine ise 23 Ocak'taki Ümraniye deplasmanında 68'de girmişti.Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 1 gol 2 asist kaydetti.