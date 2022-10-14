Ezgjan Alioski, ilk asistini Güney Kıbrıs'ta yaptı

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk asistini yaptı.
AEK Larnaca deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı.
Ezgjan Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.
AEK Larnaca deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı.
Ezgjan Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.
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