Ezgjan Alioski, ilk asistini Güney Kıbrıs'ta yaptı

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol beki Ezgjan Alioski, AEK Larnaca karşısında Joao Pedro'ya verdiği gol pasıyla Fenerbahçe kariyerindeki ilk asistini yapmış oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ezgjan Alioski, ilk asistini Güney Kıbrıs'ta yaptı
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14 Ekim 2022 10:09
Ezgjan Alioski
Ezgjan Alioski
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk asistini yaptı.

AEK Larnaca deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı.

Ezgjan Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.
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