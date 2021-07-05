Ezgjan Alioski için Rusya 'doğru değil'

Galatasaray ve Trabzonspor'un sol bek adayları arasında gösterilen Ezgjan Alioski'nin menajeri, Rusya iddialarının doğru olmadığını söyledi.



Rus basınına konuşan menajer, "CSKA Moskova iddiaları doğru değil, herhangi bir temasımız olmadı." ifadelerini kullandı.



Leeds United ile sözleşmesi biten Kuzey Makedonyalı oyuncu, İngiliz ekibinde 171 maça çıktı ve 22 gol, 19 asistlik performans sergiledi.



