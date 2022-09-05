Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye ilaç oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, Kayserispor maçının en iyilerinden biriydi. 30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye ilaç oldu
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05 Eylül 2022 13:45
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski performansını her geçen gün yükseltiyor.

FARKINI ORTAYA KOYDU

Makedon futbolcu, Kayserispor maçının da en iyilerinden biriydi. 30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi hem de hücumda bindirmeleriyle farkını ortaya koydu. Gelecek maçlar için de ilk 11'deki yerini garantiledi. 

 

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