Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski performansını her geçen gün yükseltiyor.Makedon futbolcu, Kayserispor maçının da en iyilerinden biriydi. 30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi hem de hücumda bindirmeleriyle farkını ortaya koydu. Gelecek maçlar için de ilk 11'deki yerini garantiledi.