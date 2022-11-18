Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiraladığı Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, takımda kalmak istiyor.



Bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de henüz 3 ay geçirmesine rağmen kısa sürede adapte oldu. Alioski, 17 resmi maçta 920 dakika sahada kaldı, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.



Sarı-Lacivertlilerde çok mutlu olan Makedon sol bek kariyerini çubuklu forma altında sürdürmek istiyor. Yönetim ise bonservisi alma konusunu sezonun ikinci yarısında değerlendirmeyi planlıyor.

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