Ezgjan Alioski'den gollü başlangıç

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, Sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk lig maçında golle tanışmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ezgjan Alioski'den gollü başlangıç
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23 Ağustos 2022 02:16
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'e karşı ilk 11'de görev alan Alioski, 80. dakikada Emre Mor'un yerine oyuna girdi.

Tecrübeli futbolcu, 83. dakikada attığı golle hem takımının galibiyetine katkı sağladı hem de sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

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