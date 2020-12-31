Ezgi Mola sevgilisi kimdir? Ezgi Mola yaşı, boyu, kilosu kaç? O Ses Ezgi Mola nerelidir?

Oyuncu Ezgi Mola O Ses Türkiye Yılbaşı'nda şarkı söyledi ve dikkatleri yeniden üzerine çekti Ezgi Mola kaç yaşında, Ezgi Mola yaşı, Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi, Ezgi Mola evli mi? gibi detaylar belli oldu. Ezgi Mola hakkında en çok merak edilenler arasında kaç yaşında, evli mi? Sevgilisi var mı? gibi detaylar olabiliyor. Bugüne kadar bir çok tiyatro oyununda oynayan Ezgi Mola yaşı, Ezgi Mola nereli, Ezgi Mola kimdir? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Aralık 2020 20:31
Ezgi Mola sevgilisi kimdir? Ezgi Mola yaşı, boyu, kilosu kaç? O Ses Ezgi Mola nerelidir?
Tiyatro, film, dizi ve reklam oyuncusu Ezgi Mola hakkında vatandaşların merak edilen soruları olabiliyor. Ezgi Mola yaşı kaç, Ezgi Mola nerelidir? Ezgi Mola kaç yaşındadır? Ezgi Mola evli mi? Ezgi Mola filmleri, Ezgi Mola dizileri bilinen doğru bilgiler ortaya çıktı. O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde olan isimlerden biri Ezgi Mola sesi ile de şarkıcılara taş çıkarttı ve büyük beğeni aldı. Ezgi Mola kaç yaşında bilgileri veya Ezgi Mola sevgilisi gibi merak edilenler haberde.
Ezgi Mola 163 cm boyunda ve 58 kilodur. Ezgi Mola ayrıca Koç Burcu olup 37 yaşındadır. 2021 yılında Ezgi Mola 38 yaşına girecek.

EZGİ MOLA YAŞI KAÇ, EZGİ MOLA BOYU KİLOSU

Ezgi Mola 29 Mart 1983'te İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

EZGİ MOLA SEVGİLİSİ KİMDİR?

Oyuncu Ezgi Mola uzun süredir Mustafa Aksakallı ile beraberdir. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı sevgilidir.



EZGİ MOLA FİLMLERİ

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Aydede (2018) - Rabia

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) – Ahu

EZGİ MOLA DİZİLERİ

Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

Sahne gösterisi

EZGİ MOLA TİYATRO OYUNLARI

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM

Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATTOY



EZGİ MOLA KARİYERİ

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı.

Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında bazı markaların reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren bir markanın diş macunu reklamlarında rol almaya başlamıştır.

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