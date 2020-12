Ezgi Mola sevgilisi kimdir? Ezgi Mola yaşı, boyu, kilosu kaç? Ezgi Mola nerelidir?

Tiyatro, film, dizi ve reklam oyuncusu Ezgi Mola hakkında vatandaşların merak edilen soruları olabiliyor. Ezgi Mola yaşı kaç, Ezgi Mola nerelidir? Ezgi Mola kaç yaşındadır? Ezgi Mola evli mi? Ezgi Mola filmleri, Ezgi Mola dizileri bilinen doğru bilgiler ortaya çıktı. O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde olan isimlerden biri Ezgi Mola sesi ile de şarkıcılara taş çıkarttı ve büyük beğeni aldı. Ezgi Mola kaç yaşında bilgileri veya Ezgi Mola sevgilisi gibi merak edilenler haberde.Ezgi Mola 29 Mart 1983'te İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.Oyuncu Ezgi Mola uzun süredir Mustafa Aksakallı ile beraberdir. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı sevgilidir.Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan BerrakAydede (2018) - RabiaMaide'nin Altın Günü (2017) - Maide / MelikeKocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun ÖzçimKocan Kadar Konuş (2015) - Efsun ÖzçimPatron Mutlu Son İstiyor (2013) - EylülSoğuk (2013) - BoncukSen Aydınlatırsın Geceyi (2013)Celal ile Ceren (2013) - CerenPazarları Hiç Sevmem (2012)Dedemin İnsanları (2011) - FatmaCelal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - JülideVeda (2010) - Latife HanımHayatımın Kadınısın (2006) – AhuJet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]Kötü Yol (2012) - Leman AksularBir Ömür Yetmez (2011) - HazalGüneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - AyşeCanım Ailem (2008-2010) - Feride YalçınSınıf (2008) - EsraKolay Gelsin (2008) - KezoSenden Başka (2007) - HayriyeHırsız Polis (2005-2006) - GülayGörünmez Adam (2004)Sevinçli Haller (2004)Sultan Makamı (2003) - SedaUnutma Beni (2002) - SedaKarate Can (2000)Sahne gösterisiArkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOTHisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKMSizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKMArtiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSMSalak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSMKarmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSMYalancı (2003) - İlker Ayrık / MSMAdalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSMÇürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATTOYHenüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı.Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında bazı markaların reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren bir markanın diş macunu reklamlarında rol almaya başlamıştır.