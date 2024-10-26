Ezgi Kılıç, Polonya'da 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 45 kiloda milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, genç kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle başladı. Türkiye'yi bu kategoride Ezgi Kılıç ve Yağmur Melek Şahin temsil etti.



Ezgi Kılıç, koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda da 159 kiloyla 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



Silkmede 81 kiloyla bronz madalya elde eden Yağmur Melek Şahin ise koparmadaki kaldırışlarında başarılı olamadı.



Organizasyon, 23 yaş altı kategorisindeki mücadelelerle devam edecek.



