Ezequiel Garay emekliliğini açıkladı

Arjantinli savunma oyuncusu Ezequiel Garay, futboldan emekliliğini açıkladı.



34 yaşında olan Garay yayınladığı açıklamasında artık dayanılmaz ağrılar hissettiği ve yürümesine bile engel olabilen bel sakatlığının düzelmediğini aktardı. Yapılan uzun süreli tedavilere rağmen tam iyileşme gösteremediği için emeklilik kararı aldığını aktaran Garay, "Bu kadar erkenine ben de ihtimal vermezdim ama emekli olmak için doğru an sanırım bu." ifadelerini kullandı.



Dönem dönem Türk takımları ile de adı anılan Ezequiel Garay, geçen sezon sonundan bu yana kulüpsüzdü.



Newell's Old Boys altyapısında başladığı kariyerinde Racing Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit ve Valencia formaları giyen Arjantinli savunmacı, kariyeri boyunca çıktığı 466 maçta 38 gol kaydetti ve 40.000 dakikadan fazla görev yaptı.



