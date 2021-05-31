Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak!

Dünyada hızla gelişen ve ülkemizde Beşiktaş'ın önderlik ettiği kadın futboluna Fenerbahçe Kulübü de giriyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ezeli rekabet kadın futboluna da yansıyacak!
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31 Mayıs 2021 09:05
Kulüp başkanı Ali Koç'un 12 gün sonra yapılacak genel kurulda kadın futbol şubesi açmak için üyelerden yetki isteyeceği öğrenildi.

Formasında 'He For She' logosunu taşıyan Fenerbahçe'nin kadın futbolunda var olması ve bu branşın gelişmesine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü bünyesinde açılacak 10. branş olacak 10. şubeye 'Zübeyde Hanım Kadın Futbol Şubesi' adı verilecek.

Ali Koç yönetiminin 12-13 Haziran'da yapılacak genel kurulda ayrıca espor ve paralimpik branşlarını devreye sokmak için de yetki isteyeceği belirtildi.

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