Ezeli rakipler Rafa Mir transferinde karşı karşıya!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'den transfere yönelik flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler buna göre devre arasında fırsat hamlesi olarak gördüğü yıldız isim Rafa Mir için temaslarına başladı.
Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirecek gibi duruyor. Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Mitch Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.
Belçikalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışları başlandı ve listenin sırasına Rafa Mir ismi yazıldı. Sarı lacivertlilere daha önce menajerler tarafından önerilen hücum oyuncusu Mir için devre arasında pazarlıklar olacak gibi duruyor.
BEŞİKTAŞ'IN DA HEDEFİNDE
Aynı isim Beşiktaş'ın da sezon başında gündemine gelirken yeni yönetiminde bu futbolcu üzerinde durduğu iddia edildi. Başkan Hasan Arat'ın özellikle devre arasında kiralamaya yönelik hamleler içinde olacağı öğrenildi.
Arat ve yönetimi devre arasında yüksek bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmayı düşünmüyor. Buna göre Beşiktaş yıldız isim Rafa Mir'in menajerine şartlarını sundu.
TRANSFERDE DEV DERBİ
Sevilla'dan ayrılmak isteyen Rafa Mir de düzenli forma giyebilmek için Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan Rafa Mir'in menajerinin bu noktada bonservisi 30 Haziran 2027 yılına kadar Sevilla'da bulunan oyuncu için İspanyol ekibiyle masaya oturacağı ve transfer konusunu konuşacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Rafa Mir bu sezon Sevilla formasıyla 14 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı. Kariyerine Valencia alt yapısında başlayan İspanyol golcü, Wolverhampton, Valencia, Huesca, Nottingham Forest, Las Palmas ve Sevilla formalarını giydi.
Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirecek gibi duruyor. Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Mitch Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.
Belçikalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışları başlandı ve listenin sırasına Rafa Mir ismi yazıldı. Sarı lacivertlilere daha önce menajerler tarafından önerilen hücum oyuncusu Mir için devre arasında pazarlıklar olacak gibi duruyor.
BEŞİKTAŞ'IN DA HEDEFİNDE
Aynı isim Beşiktaş'ın da sezon başında gündemine gelirken yeni yönetiminde bu futbolcu üzerinde durduğu iddia edildi. Başkan Hasan Arat'ın özellikle devre arasında kiralamaya yönelik hamleler içinde olacağı öğrenildi.
Arat ve yönetimi devre arasında yüksek bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmayı düşünmüyor. Buna göre Beşiktaş yıldız isim Rafa Mir'in menajerine şartlarını sundu.
TRANSFERDE DEV DERBİ
Sevilla'dan ayrılmak isteyen Rafa Mir de düzenli forma giyebilmek için Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan Rafa Mir'in menajerinin bu noktada bonservisi 30 Haziran 2027 yılına kadar Sevilla'da bulunan oyuncu için İspanyol ekibiyle masaya oturacağı ve transfer konusunu konuşacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Rafa Mir bu sezon Sevilla formasıyla 14 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı. Kariyerine Valencia alt yapısında başlayan İspanyol golcü, Wolverhampton, Valencia, Huesca, Nottingham Forest, Las Palmas ve Sevilla formalarını giydi.
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