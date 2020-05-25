Namaz kılana vatandaşların akıllarına zaman zaman bilmedikleri konular takılmaktadır. Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaza başlanır mı? sorularının cevapları da merak edilmektedir. Peki bu soruların yanıtı nedir? Sizler için bu haberde tüm detayları açıkladı.Sünnet olan ezanı dinleyip bittikten sonra namaz kılmaktır. Ancak ezan okurken veya hemen ezan bitiminde namaza başlanırsa; vakit girmiş ise kılınan namaz geçerli olur. Ancak vakit henüz girmemiş ise,namaz geçerli olmaz.zira namazın kabulünde vaktin girmiş olması şarttır. Bu durumda takvimdeki namaz vakti (temkinli) baz alınarak kılınan namaz ezandan önce,veya ezan esnasında da kılınmış olsa geçerli olur. Sadece ezana itibar edilmez. Zira bazı camilerde ezan dakika farkı ile erken okunabiliyor. İhtiyatlı olmakta fayda vardır.