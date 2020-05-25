Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaza başlanır mı?

Ezan okunurken namaz kılınır mı? sorunun yanıtı merak ediliyor. Ayrıca Ezan okunurken namaza başlanır mı? da en çok aratılan sorulardan biri. Bu soruların yanıtlarında haberden ulaşabilirsiniz.

25 Mayıs 2020 16:41
Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaza başlanır mı?
Namaz kılana vatandaşların akıllarına zaman zaman bilmedikleri konular takılmaktadır. Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan okunurken namaza başlanır mı? sorularının cevapları da merak edilmektedir. Peki bu soruların yanıtı nedir? Sizler için bu haberde tüm detayları açıkladı.
EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

Sünnet olan ezanı dinleyip bittikten sonra namaz kılmaktır. Ancak ezan okurken veya hemen ezan bitiminde namaza başlanırsa; vakit girmiş ise kılınan namaz geçerli olur. Ancak vakit henüz girmemiş ise,namaz geçerli olmaz.zira namazın kabulünde vaktin girmiş olması şarttır. Bu durumda takvimdeki namaz vakti (temkinli) baz alınarak kılınan namaz ezandan önce,veya ezan esnasında da kılınmış olsa geçerli olur. Sadece ezana itibar edilmez. Zira bazı camilerde ezan dakika farkı ile erken okunabiliyor. İhtiyatlı olmakta fayda vardır.

Kaynak: Sporx.com

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