Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan bitmeden namaz kılınır mı?

Ezan okunurken namaz kılmak isteyen müslümanların mesak ettikleri sorulardan birisi de bu. Belirtilenlere göre ezan okunurken namaz kılmak, ezan bitmeden namaz kılmak konularıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılmıştır. Ezan okunurken namaz, ezan bitmeden namaz, ezan okunmadan namaz, ezan okunduktan ne kadar sonra namaz kılınır sorularının yanıtları için haberimizi okuyabilirsiniz...

01 Haziran 2020 07:01
Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan bitmeden namaz kılınır mı?
Sünnet olan ezanı dinleyip bittikten sonra namaz kılmaktır. Ancak ezan okurken veya hemen ezan bitiminde namaza başlanırsa; vakit girmiş ise kılınan namaz geçerli olur. Ancak vakit henüz girmemiş ise,namaz geçerli olmaz.zira namazın kabulünde vaktin girmiş olması şarttır. Bu durumda takvimdeki namaz vakti (temkinli) baz alınarak kılınan namaz ezandan önce,veya ezan esnasında da kılınmış olsa geçerli olur. Sadece ezana itibar edilmez. Zira bazı camilerde ezan dakika farkı ile erken okunabiliyor. İhtiyatlı olmakta fayda vardır.

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?
Ezanı dinleyip, ezan bittikten sonra namaza başlamak en güzelidir. Ancak ezan bitmeden namaza başlayanın namazı geçerlidir. Önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir. Bu durumda takvimdeki namaz vakti (temkinli) baz alınarak kılınan namaz ezandan önce,veya ezan esnasında da kılınmış olsa geçerli olur. Sadece ezana itibar edilmez. Zira bazı camilerde ezan dakika farkı ile erken okunabiliyor.İhtiyatlı olmakta fayda vardır.

SAHURDA EZAN OKUNURKEN YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu açıklamalara göre Ramazan ayında sahura kalkan ve o günün orucuna niyetlenmek isteyen kişilerin sahurda sabah ezanının okunmasına kadar geçen süre içerisinde istediklerini içip yiyebilirler. Ancak sahur vaktinde sabah ezanının okunması ile birlikte bir şey yenmeyeceği gibi su da içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur. Vakit girdiğinde bir şeyler yemek ve içmeye devam etmek orucu bozar.



Oruca başlama vakti olan imsak, aynı zamanda sabah namazının kılınma vaktinin başlangıcını teşkil eder. Yani oruca başlarken sabah namazının vakti de girmiş bulunur. İmsak vaktini bildiren delil, şu hadislerdir: Abdullah B. Ömer şöyle demiştir: "Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

"Bilal ezanına gece okuyor. Abdullah ibn Ümmi Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyiniz, içiniz." Hadisi nakleden kişi der ki: İbn Ümmi Mektûm gözleri görmeyen bir kimse idi. Kendisine; "sabah oluyor" denmedikçe ezan okumazdı." (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesaî, Ahmed b. Hanbel)



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