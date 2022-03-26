Eyyübiye Belediyespor, Afrikalı oyuncularıyla çıkışa geçmek istiyor

Ampute Futbol Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor, ikinci yarı öncesi kadrosuna kattığı Afrikalı oyuncularıyla çıkışa geçmek istiyor.



Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Ampute Futbol Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa ekibinde, sezona başladığı 2 yabancı oyuncunun ülkelerine dönmesiyle sıkıntılar başladı.



Tek yabancı oyuncu ile ilk yarıyı istediği yerde tamamlayamayan Eyyübiye Belediyespor, Sierra Leoneli futbolcu Gbassay Koroma, Kenyalı Albert Kalana Mwakenga ve Nijeryalı Mohamed Grema Umaru'yu kadrosuna katarak ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirdi.



Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ilk kez mücadele ettikleri Ampute Futbol Süper Lig'de başarılı olmak için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.



Sezona güzel başladıklarını ve iyi gittiklerini aktaran Bebe, Afrika Kupası nedeniyle ülkelerine giden 2 yabancı oyuncunun geri dönmemesinden dolayı sıkıntıya düştüklerini belirtti.



İlk yarıyı bu şekilde tamamlamak zorunda kaldıklarını ancak ikinci yarıda takıma yabancı oyuncu dahil etmek için çalışma başlattıklarını aktaran Bebe, şunları kaydetti:



"İkinci yarı öncesi ligde kalabilmek ve kendimizi kabul ettirebilmek için bir çalışma başlattık. Takımda yabancı oyuncu olarak sadece Foday James Lumeh vardı. Önce Sierra Leoneli Gbassay Koroma ile anlaştık. Son olarak da sosyal medya üzerinden görüştüğümüz Kenyalı Albert Kalana Mwakenga ve Nijeryalı Mohamed Grema Umaru'yu Şanlıurfa'ya davet ederek sözleşme imzaladık. İnşallah takıma faydalı olacaklar. İkinci devre için yeni bir sayfa açtık ve 3 yabancı oyuncu ile takımımızı güçlendirdik. Yabancı oyuncuları internet üzerinden araştırdık, maç ve antrenman videolarını izleyerek almaya karar verdik. İnşallah takıma güç katacaklarına inanıyorum. İkinci yarı öncesi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şanlıurfa'ya yakışacak bir şekilde başarılı olmak ve ligde kalmak istiyoruz."



- Takım kaptanı Mahmut: "İkinci yarı lige renk katmak istiyoruz"



Takım kaptanı Mahmut Toprak da geçen sezon Ampute Futbol Süper Lig'e yükselerek kentte bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.



İlk yarıyı ayrılan oyuncular nedeniyle istedikleri yerde bitiremediklerini aktaran Toprak, "Takımdaki 4 yabancı oyuncuyla ikinci yarı lige renk katmak istiyoruz. Yabancı oyuncularımızın hepsi kendi ülkelerinin milli takımında oynayan kendilerini kanıtlamış oyuncular. Hocamızın nezaretinde haftanın 5 günü 2 antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene amacımız ligde kalmak, seneye de inşallah Avrupa kupalarına katılarak Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İşimiz zor ama taraftarlarımızın da desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Mwakenga: "Beni Şanlıurfa'da çok iyi karşıladılar"



Yeni transferlerden Kenyalı Albert Kalana Mwakenga (27) ise 14 yaşında geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybettiğini söyledi.



Bir süre sonra ampute futbol ile tanışınca kendisini daha iyi hissetmeye başladığını aktaran Mwakenga, şöyle konuştu:



"Ülkemdeki bir ampute futbol takımına katılarak çalışmalara başladım. Takımdaki başarılarımın ardından milli takıma kadar yükselmeyi başardım. Şanlıurfa'dan bana bir transfer teklifi gelince düşündüm ve neden bunu değerlendirmeyeyim dedim. Eyyübiye Belediyespor ile anlaştığım için çok mutluyum. Beni Şanlıurfa'da çok iyi karşıladılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben futbol oynamayı seviyorum ve kendimi futbolla daha iyi hissediyorum. Tüm yeteneklerimi takımım için kullanacağım. Kendime inanıyorum, arkadaşlarımla birlikte takımı daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz."



Nijeryalı Mohamed Grema Umaru da (24) Şanlıurfa takımına transfer olduğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu aktardı.



Eyyübiye Belediyespor'un beklentilerini iyi bildiğini ve bunun için çok çalışacaklarını vurgulayan Umaru, "Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Oyuncu arkadaşlarımla beraber takımı daha iyi bir seviyeye taşımak için yardımcı olmaya çalışacağım. Şanlıurfa'ya geldiğim için çok mutluyum. Bu fırsatı verdiği için hocamız Mustafa Bebe'ye ve bana rehberlik eden takım arkadaşım Foday'a teşekkür ediyorum. Takımdaki oyunculara inanıyorum ve hep birlikte başarılı olmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



