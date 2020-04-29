Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, hangi şehirde

EYYVAH EYVAH FİLMİ FRAGMANI İZLE

Eyvah Eyvah filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı Eyvah Eyvah filmi 26 Şubat 2010 tarihinde vizyona girdi. Komedi türünde çekilen filmin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu, Özge Borak, Salih Kalyon, Bülent Şakrak, Bala Atabek gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Peki Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!!!Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında çekildi.Klarnet çalarak hayatını sürdüren Hüseyin'in yolu İstanbul'a düşer ve işler bu noktada karışır. 2010 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak, Tanju Tuncel, Hande Dane, Şehsuvar Aktaş, Bican Günalan, Özge Borak, Alican Yücesoy, Can Kahraman.