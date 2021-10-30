Eyüspor seriye bağladı; Ankaragücü ilk kez yenildi!

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sezon ilk yenilgisini aldı. İşte maçın detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüspor seriye bağladı; Ankaragücü ilk kez yenildi!
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30 Ekim 2021 20:59
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0'lık skorla kazandı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Umut Bulut ve 85. dakikada Muhammed Akarslan kaydetti.

ANKARAGÜCÜ BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Eyüpspor puanını 23'e yükseltti. Bu sezon ilk kez kaybeden Ankaragücü ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor Altınordu deplasmanında puan arayacak. Ankaragücü ise kendi sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.


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