Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0'lık skorla kazandı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Umut Bulut ve 85. dakikada Muhammed Akarslan kaydetti.



ANKARAGÜCÜ BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Eyüpspor puanını 23'e yükseltti. Bu sezon ilk kez kaybeden Ankaragücü ise 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor Altınordu deplasmanında puan arayacak. Ankaragücü ise kendi sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.





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