Eyüpspor'dan Galatasaraylı Erencan Yardımcı için açıklama

- Eyüpspor, Avrupa'nın gözde semt takımlarından biri olmayı hedefliyor





Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 65 puanla lider durumda bulunan Eyüpspor'da hedef, yapısal reformları tamamlayarak İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin manevi iklimine uygun duruşu olan bir kulüp haline gelmek.Son dönemde adından sıkça söz ettiren İstanbul'un köklü takımlarından Eyüpspor'da şimdiden TFF 1. Lig hesapları yapılmaya başlandı. Ancak kulüp başkanı Murat Özkaya, asıl hedeflerinin Süper Lig olduğunu, bunu da sadece sportif başarı anlamında değil, sistemsel olarak kulübün yapısıyla başaracaklarını söyledi.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkaya, Eyüpspor'u Avrupa'nın en gözde semt takımı yapmak istediğini ifade etti.Başkanlığa seçildiği 2019 yılında kulübün çok fazla borcu olduğunu ve çalışanların dahi maaşlarının zor ödendiğini anlatan Özkaya, "Yaptığımız çalışmalar, bulduğumuz sponsorlarla şu an itibarıyla ekonomik durumu en iyi olan kulüplerden biri haline geldik." diye konuştu.Tarihi Eyüp Stadı'nın, Avrupa'da örnekleri çokça görülen yaşayan bir butik tesis olması için proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eyüp semti insanlarının günlerini geçirebilecekleri, konserlere gidebilecekleri, sinema keyfi yaşayabilecekleri, alışveriş ve eğlence mekanlarının olduğu 10-15 bin kişilik bir semt stadı en büyük hayalim. Maalesef Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükseldikten sonra stadının olmaması ve iç saha maçlarını birçok farklı statta, hatta şehirde oynaması bizi çok üzdü. Biz de bunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadık. Süper Lig'e yükseldiğimizde, stadıyla, tesisleriyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla örnek bir kulüp olacağız. Buna o kadar inanmış durumdayız ki önümüzdeki senenin iç transferlerini şimdiden tamamladık."Eyüpspor'un İstanbul'un manevi olarak en çok bilinen ve ziyaret edilen ilçesi Eyüpsultan'ın takımı olduğuna dikkati çeken Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yüzden bizim takımımız asla olumsuz söylemlerle bir arada olamaz. Eyüp Sultan Hazretleri'nin maneviyatından dolayı, biz duruş sergileyen bir takım olmalıyız. Bundan dolayı yüzde yüz haklı olduğumuz hakem hatalarında bile futbolcularımıza, teknik heyetimize, 'İtiraz etmeyin. İtiraz etseniz de bunda ölçülü olun, asla saygısızlık yapmayın.' diyoruz. Yenildiğimiz zamanlarda rakip takımın futbolcularını ve yönetimini bizzat giderek tebrik ediyoruz. İnşallah şampiyon olduğumuzda tüm takım Eyüp Sultan'da dua edip, şükür namazı kılacağız."Murat Özkaya, liglerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasından yana olduğunu aktararak, "2. Lig'de de kesinlikle VAR sistemi olmalı çünkü maçlarımız aynı zamanda bahis bültenlerinde de yer alıyor. Bu nedenle spekülasyonların önüne geçmek için VAR sistemi gelmeli." açıklamasında bulundu.Özkaya, Misli.com 2. Lig'de Süper Kupa maçı oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teklifte bulunduğunu dile getirdi.Ligde genelde seyircisi fazla olan semt takımların bulunduğuna dikkati çeken Özkaya, "TFF'ye, Kırmızı Grup ile Beyaz Grup'u şampiyon tamamlayacak takımların Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmesi teklifinde bulundum. Bu maçın televizyondan yayınlanması durumunda reklam gelirlerinin de fazla olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Galatasaray'dan 4,2 milyon liraya Eyüpspor kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ile ilgili tartışmalara değinen Özkaya, kendisinin Galatasaray Kulübü kongre üyesi olması nedeniyle yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü vurguladı.Özkaya, Erencan'ın gelecek vadeden, alt yaş gruplarında milli takım forması giyen ve birçok kulübün takibindeki bir oyuncu olduğu aktararak, "." şeklinde görüş belirtti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine değinen Özkaya, "Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi ama bunu en aza indirmek için tedbirler aldık. Mevcut tesislerimizde futbolcularımız iç içe kalıyorlardı. Bunun önüne geçmek için özel bir üniversitenin pandemi nedeniyle boş olan yurdunu kiraladık ve futbolcularımız birer kişilik odalarda steril koşullarda kaldılar. Öyle ki aynı mevkide oynayan futbolcularımızı birbirlerine en uzak odalara koyarak virüsün takımımızı etkilememesi için çaba gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.Futbolcuların antrenmanlara daha önce toplu taşıma araçları ya da taksilerle geldiğini vurgulayan Özkaya, "Pandemi başlayınca sahibi olduğum araç kiralama şirketinden her futbolcumuza birer araç tahsis ettik. 'Sezon sonuna kadar kullanabilirsiniz.' dedik. Hatta futbolcularımıza, yıl sonunda şampiyonluk primi olarak da bu araçları taahhüt ettik. Böylece hem korona salgınından etkilenmelerini en aza indirdik hem de onları motive ettik." şeklinde konuştu.Çok fazla medya önüne çıkmadığını ama yaklaşık 40 yıldır futbolun içinde yer aldığını anlatan Özkaya, "Beşiktaş futbol altyapısında oynadım, daha sonra Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giydim. Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat'ın yanında uzun süre kulüpte görev aldım." diye konuştu.Türk futbolunun en iyi kulüp başkanlarından birinin beraber çalıştığı Adnan Polat olduğunu aktaran Özkaya, şunları kaydetti:"Şu anda Ali Koç'a büyük saygı duyuyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırım. Fenerbahçe için yaptıkları gerçekten çok büyük işler. Bu kadar olumsuz mali tablolara rağmen kulübe sponsor bulma konusunda büyük fedakarlık yapıyor. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu Ali Koç'un ekonomik olarak yaptığı bu fedakarlığı ileride daha iyi anlayacak."Murat Özkaya başkanlığındaki Eyüpspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta en yakın rakipleri Bodrumspor ve Sakaryaspor'un 16 puan önünde lider durumda bulunuyor.Ligde 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Eyüpspor, 65 puan topladı.1956 yılında profesyonel liglerde yer almaya başlayan Eyüpspor, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Kuruluş çalışmaları 1917 yılına kadar dayanan Eyüpspor, resmi olarak 1919 yılında faaliyetlerine başladı.