Eyüpspor: ''Zor bir maçı kazandık''

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlusu Kerem Yavaş, zor olan bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kadro yapılanması olarak yenilenmiş bir takımız. Oynanan oyundan memnunuz, geliştireceğimiz yönlerimiz var. Ankara Keçiörengücü de bugün iyi mücadele etti, onları da tebrik ediyoruz." dedi.



Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan ise sıcak havada zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.



