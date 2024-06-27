Eyüpspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İLK TRANSFER YOLDA



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor son olarak Adana Demirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Haberin detaylarında Adana Demirspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya varıldığı söylenirken sözleşme süresine dair bir açıklama yapılmadı.



25 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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