Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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16 Temmuz 2024 13:20
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Eyüpsporlu futbolcular, sabah antrenmanını teknik direktör Arda Turan yönetiminde yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fonksiyonel kuvvet, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Eyüpspor, akşam yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

 
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