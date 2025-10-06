Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Kayserispor'un transfer tahtasını kapattı. İşte detaylar...

calendar 06 Ekim 2025 11:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 11:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ciddi mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor. Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA'da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi. Eylül ayından Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 kulübe daha transfer cezası verdi.

Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2'nci cezasını kesti. Halihazırda transfer yapabilmesi için FIFA'da sorunlu 2 dosyasını çözüme kavuşturması gereken Antalyaspor'un yanına 2 kulüp daha eklendi.

TRANSFER TAHTALARI KAPANDI

Bu sezon Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor ile Kayserispor'un da transfer tahtası kapandı. Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor.


Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda. 8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17'nci basamakta bulunuyor. Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.