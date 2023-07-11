Eyüpspor'un transfer hedefi: Maxim

Geçen sezon Spor Toto Süper Lige çıkma fırsatını elinden kaçıran Eyüpspor gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eyüpspor'un transfer hedefi: Maxim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2023 11:41
Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde mücadele etmek isteyen Eyüpspor yeni transfer hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon kurduğu iddialı kadroya karşın finalde Süper Lig'i kaçıran Eyüpspor, transferde yine ses getiren hamleler peşinde.

İstanbul ekibi son olarak gündemine geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçiren, bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Alexandru Maxim'i aldı. Teknik direktör Arda Turan, oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 11 resmi maça çıkan Alexandru Maxim bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

ALEXANDRU MAXİM KİMDİR

Alexandru Maxim 8 Temmuz 1990 tarihinde Piatra Neamţ şehrinde dünyaya geldi. 1,77cm boyundadır. Romanya uyrukludur .Gerçek adı da Alexandru Iulian Maxim'dir. Alexandru Maxim Orta saha - 10 Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG şirketi yapmaktadır. Alexandru Maxim, sağ ayağını kullanmaktadır.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery