Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde mücadele etmek isteyen Eyüpspor yeni transfer hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.



ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR



Geçen sezon kurduğu iddialı kadroya karşın finalde Süper Lig'i kaçıran Eyüpspor, transferde yine ses getiren hamleler peşinde.



İstanbul ekibi son olarak gündemine geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçiren, bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Alexandru Maxim'i aldı. Teknik direktör Arda Turan, oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor.



11 MAÇTA FORMA GİYDİ



Kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 11 resmi maça çıkan Alexandru Maxim bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



ALEXANDRU MAXİM KİMDİR



Alexandru Maxim 8 Temmuz 1990 tarihinde Piatra Neamţ şehrinde dünyaya geldi. 1,77cm boyundadır. Romanya uyrukludur .Gerçek adı da Alexandru Iulian Maxim'dir. Alexandru Maxim Orta saha - 10 Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG şirketi yapmaktadır. Alexandru Maxim, sağ ayağını kullanmaktadır.



