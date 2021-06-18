Eyüpspor, Umut Bulut'u transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.
Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.