Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı İstanbul temsilcisi 3-2'lik skorla kazandı.Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ahmed Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Mame Thiam attı. Gaziantep FK'nin golleri 28. dakikada Deian Sorescu ve 90+2'de Emre Taşdemir'den geldi.Eyüpspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Sokratis Dioudis'i geçemedi. Hakem Arda Kardeşler, Dioudis'in kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasını istedi. Eyüpspor'da bu kez Mame Thiam, penaltıda topun başına geçti. Gaziantep FK kalecisi Dioudis, Thiam'ın penaltısında da gole izin vermedi.Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde üç maç aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Ligde oynadığı Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Saiz'in arka direğe ortasına iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.15. dakikada İkas Eyüpspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Midtsjo'nün yerden sert ortasına altı pas üzerinde Ahmed Kutucu'nun gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Maxim'in pasında penaltı noktası civarında uygun durumda topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden şutunda savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden kornere çıktı.28. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sorescu'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top filelerle buluştu: 1-1.42. dakikada İkas Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in bekletmeden pasına hareketlenen Emre Akbaba, altı pasın sağında yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Dioudis kurtardı ancak hakem atışı tekrar ettirdi. 45+1. dakikada bu sefer Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Dioudis, gole yine izin vermedi.48. dakikada Saiz'in rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol çaprazdan ortasında altıpasın gerisinden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.54. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.65. dakikada İkas Eyüpspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Dubois'nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 2-179. dakikada İkas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Chatzigiovanis, sol kanattan atağa katılan Umut Meraş'a ulaştırdığı topu ceza sahası önünde yine aynı isimden aldı. Chatzigiovanis, yay üzerinden ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda Thiam'ı gördü. Thiam'ın sert şutunda top filelere gitti: 3-190+4. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına Ogün Özçiçek'in attığı uzun topa hareketlenen Emre Taşdemir, ceza sahasına girerken sert şutuyla topu filelerle buluşturdu: 3-2Karşılaşma, İkas Eyüpspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Recep Tayyip ErdoğanArda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Murat ŞenerBerke Özer, Dubois (Dk. 70 Shelvey), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 70 Umut Meraş (Dk. 82 Ruben Vezo)), Midtsjö, Saiz (Dk. 84 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba (Dk. 70 Chatzigiovanis), Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, ThiamDioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ (Dk. 70 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Furkan Soyalp (Dk. 70 Halil Dervişoğlu), Ndiaye, Sorescu (Dk. 83 Mandouki), Lungoyi (Dk. 70 Kenan Kodro), Maxim (Dk. 59 Ogün Özçiçek), OkerekeDk. 15 Ahmed Kutucu, Dk. 65 Emre Akbaba, Dk. 79 Thiam (İkas Eyüpspor), Dk. 28 Sorescu, Dk. 90+4 Emre Taşdemir (Gaziantep FK)Dk. 37 Viana, Dk. 41 Maxim, Dk. 52 Ndiaye, Dk. 75 Ömürcan Artan (Gaziantep FK), Dk. 77 Shelvey (İkas Eyüpspor)