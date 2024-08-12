Eyüpspor: ''Son dakikalarda kazanabilirdik''

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İkas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, takımının 105 yıllık tarihinde Süper Lig'de ilk maçında, ilk puanını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçta 1 puan almalarının kendileri için güzel bir başlangıç olduğunu dile getirdi.Organize ve fizik kalitesi yüksek bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getiren Yavaş,dedi.İki takımın da kazanmak için birebir baskıyla maça başladığını ifade eden Yavaş, önde yaptıkları baskılarla kazandıkları toplarda değerlendiremedikleri pozisyonlar, Alanyaspor'un da baskıyı kırıp bulduğu pozisyonlar olduğunu söyledi.İlk 15-20 dakikada iki tarafta da pozisyonlar gördüklerini kaydeden Yavaş,diye konuştu.Yeni kurulan bir takım oldukları için birlikte oynama alışkanlıkları olmadığını ifade eden Yavaş, yeni oyuncuları olduğunu ve bu dezavantajı ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.Sıcak ve nemli hava ile yorgunluğun da ortaya çıktığını, bu nedenle takımların ikinci yarıda daha az risk alarak oynamaya başladıklarını anlatan Yavaş,dedi.Maç boyunca Alanyaspor'un kendilerinden daha fazla pozisyona girdiğini ifade eden Yavaş, şöyle konuştu: