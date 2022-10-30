Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Eyüpspor kazandı.
Karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Mete Demir attı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 24 puana yükseldi. Erzurumspor FK 10 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Mete Demir attı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 24 puana yükseldi. Erzurumspor FK 10 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
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