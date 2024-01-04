Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
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