Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Antalyaspor'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı
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04 Ocak 2024 16:26
Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

 
 
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