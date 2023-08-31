Eyüpspor, Sekidika ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Eyüpspor, Sekidika ile yollarını ayırdı
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31 Ağustos 2023 14:52
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 14:53
Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile yollar ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jesse Sekidika'ya Eyüpspor'a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor'a Galatasaray'dan 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig'de Ümraniyespor'da geçirdi.

Eyüpspor'da 24 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 2 kez gol sevinci yaşadı.


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