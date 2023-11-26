Eyüpspor: "Sahamızda yenilmek istemiyoruz"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş kazandıkları Manisa FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor: 'Sahamızda yenilmek istemiyoruz'
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26 Kasım 2023 19:53
Son güncelleme 26 Kasım 2023 22:57
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yi 2-1 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, iç sahada maç kaybetmek istemediklerini söyledi.

İşte Kerem Yavaş'ın açıklamaları:

"Manisa FK son dönemde aldığı kötü sonuçlar sonrası çıkış arıyordu. Bizim maç da bu çıkış için bir fırsattı. Hoca değişimi yaşadılar, Osman hoca bu ligin tecrübeli ve başarı kazanmış bir hocası. Maçtan maça formasyon değiştiren bir ekibe karşı oynadık. Ciddi hücum gücü olan bir takımdı. Bizim için kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın ilk yarısında hücum eden taraf bizdik. Savunma yapan ve hızlı hücum yapmaya çalışan bir Manisa FK vardı. Rakibin kontra ataklarında geride toparlanmakta zorluk çekti ve böyle bir pozisyonda gol yedik. Oyuncularımız iyi bir reaksiyon gösterdi, mutluyuz. Hedefimiz doğrultusunda kendi sahamızda maç kaybetmek istemiyoruz. Geriden gelip kazanmak ve oyuncularımızın reaksiyonu bizim için pozitifti."

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