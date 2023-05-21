Eyüpspor play-off'ta!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Eyüp'ün golleri 25. dakikada Cenk Alkılıç ve 69. dakikada Ryan Babel'den geldi. Keçiörengücü'nün golünü 56. dakikada Erkam Reşmen attı.Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile ilk galibiyetini aldı.Galatasaray'ın efsane ismi VE Arda Turan'ın eski hocası Fatih Terim, mücadeleyi tribünden takip etti.Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira da maçı takip edenler arasındaydı.Eyüpspor bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve sezonu 6. sırada tamamladı. Keçiörengücü ise 56 puanla play-off'un dışında kaldı.Eyüpspor'un play-off'taki rakibi sezonu 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu.