Eyüpspor play-off'ta!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti ve play-off'a kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor play-off'ta!
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21 Mayıs 2023 17:58
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 18:17
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Eyüp'ün golleri 25. dakikada Cenk Alkılıç ve 69. dakikada Ryan Babel'den geldi. Keçiörengücü'nün golünü 56. dakikada Erkam Reşmen attı.

Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile ilk galibiyetini aldı.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Galatasaray'ın efsane ismi VE Arda Turan'ın eski hocası Fatih Terim, mücadeleyi tribünden takip etti.


TORREIRA DA İZLEDİ!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira da maçı takip edenler arasındaydı.


Eyüpspor bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve sezonu 6. sırada tamamladı. Keçiörengücü ise 56 puanla play-off'un dışında kaldı.

Eyüpspor'un play-off'taki rakibi sezonu 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu.

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