Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan'ı açıkladı

Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 13:43
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan transferini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Oğulcan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

İşte Eyüpspor'un transfer açıklaması:

"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan!

Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Oğulcan Çağlayan'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.