Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan transferini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Oğulcan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
İşte Eyüpspor'un transfer açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan!
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Oğulcan Çağlayan'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Oğulcan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
İşte Eyüpspor'un transfer açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan!
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Oğulcan Çağlayan'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz."