Eyüpspor, Menemenspor ile yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Eyüpspor sahasında Menemenspor ile karşılaştı.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Eyüpspor'a puanı getiren golü, 90+5. dakikada Yalçın Kılınç kaydederken, Menemenspor'un golünü 23. dakikada Mahamadou Ba attı.



Eyüpspor'da kış transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan maçta 90 dakika sahada kaldı.



Eyüpspor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. Menemenspor ise puanını 29 yaptı.



Ligin 27. haftasında Eyüpspor Manisa FK deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Altınordu'yu konuk edecek.









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