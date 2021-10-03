TFF 1. Lig'de 8. hafta maçında Eyüpspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Eyüpspor oldu.



Eyüpspor'un golllerini 20. dakikada Umut Bulut, 59. dakikada Bogdan Stancu ve 90. dakikada Enes Keskin kaydetti. Manisa FK'nın golleri 32. dakikda Erhan Kara ve 36. dakikada Andre Sousa'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Eyüpspor puanını 16'ya yükseltti. Ligde beş haftadır puan alamayan Manisa FK 9 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'de milli aranın ardından Eyüpspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK, Adanaspor'u ağırlayacak.



