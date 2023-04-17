Eyüpspor: 'Kötü olan tek şey sonuç'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 1-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası konuştu.



Yavaş, "Son 5 maçı kazanmış, morali üst seviyede bu sayede taraftarını da yanına çekmiş bir ekiple karşılaştık. Göztepe deplasmanı her kulüp için zordur. Buna rağmen tüm hesapları kazanmaya yönelik yapmıştık. Maçın ilk 20 dakikası seyircinin de etkisiyle iç saha avantajıyla Göztepe'nin etkili olacağını bekliyorduk. Savunmada değil ama hücumda hatalar yaptık. 20'nci dakikada çok çalıştığımız duran toptan maalesef golü yedik. Maçın geri kalan 70 dakikasında istediklerimizi yaptık. Tek yapamadığımız sonuç oldu. Genel açıdan memnunuz. Oyuncularımıza soyunma odasında söyledik ve onları tebrik ettik. Hedefimizden vazgeçmeden maç maç bakıp hedefimize ilerleyeceğiz" dedi.

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