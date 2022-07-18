Eyüpspor, Göztepe'den Berkan Emir'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eyüpspor, Göztepe'den Berkan Emir'i transfer etti
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17 Temmuz 2022 20:55
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Göztepe'den Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Berkan Emir'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berkan Emir, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta bir gol kaydetti.

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