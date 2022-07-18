Eyüpspor, Göztepe'den Berkan Emir'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Göztepe'den Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Berkan Emir'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Berkan Emir, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta bir gol kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Göztepe'den Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Berkan Emir'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Berkan Emir, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta bir gol kaydetti.
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