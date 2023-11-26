Eyüpspor geriden geldi, Manisa'yı yıktı

Trendyol 1'inci Lig'de Eyüpspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor geriden geldi, Manisa'yı yıktı
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26 Kasım 2023 18:09
Trendyol 1'inci Lig'de Eyüpspor, Manisa FK'yı ağırladı.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi geriden gelerek 2-1 kazandı.

Manisa FK'nın golünü 42. dakikada Sandro Lima kaydetti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri ise 56. dakikada Gianni Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. 

Öte yandan Manisa FK'da Marvin Gakpa, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde 11. galibiyetini alan Eyüpspor, 33 puanla zirvede konumlandı. Galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

Gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Altay'ı ağırlayacak.

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